MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 25 de agosto de 2025

El sorteo MiLoto #0386 realizado este lunes, 25 de agosto de 2025 ya entregó sus resultados oficiales. La combinación ganadora fue: 04 - 31 - 24 - 29 - 17.
En total, el juego registró 9.895 ganadores en todo el país, con una bolsa de premiación de $88.050.500.
¿Cuántos ganadores hubo en MiLoto hoy?
El balance oficial del sorteo #0386 reveló que ningún apostador logró acertar los cinco números, por lo que el premio mayor quedó desierto y se acumuló en $400 millones para el próximo sorteo.
Los resultados por categoría fueron los siguientes:
Acumulado MiLoto para el próximo sorteo
Dado que no hubo ganadores con cinco aciertos, el acumulado de MiL se eleva a $400 millones, una cifra atractiva que se disputará en el siguiente sorteo.
Los jugadores interesados pueden participar eligiendo 5 números del 1 al 39, con un costo accesible y la posibilidad de ganar millonarios premios.
¿Dónde consultar los resultados de MiLoto?
Los resultados oficiales de MiLoto pueden consultarse en:
- La página oficial de Baloto
- Puntos de venta autorizados
- Canales digitales de MiLoto
- En www.bluradio.com
Recordemos que MiLoto es un juego operado por Coljuegos y vigilado por la Supersalud, lo que garantiza transparencia y seguridad en cada sorteo.