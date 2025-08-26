Publicidad

MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 25 de agosto de 2025

MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 25 de agosto de 2025

El sorteo 0386 de MiLoto dejó 9.896 ganadores y una premiación total de $88.050.500. El acumulado asciende a $400 millones para el próximo sorteo.

miloto-resultados.jpg
Resultados MiLoto
Resultados MiLoto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 26, 2025 12:14 a. m.

El sorteo MiLoto #0386 realizado este lunes, 25 de agosto de 2025 ya entregó sus resultados oficiales. La combinación ganadora fue: 04 - 31 - 24 - 29 - 17.

En total, el juego registró 9.895 ganadores en todo el país, con una bolsa de premiación de $88.050.500.

¿Cuántos ganadores hubo en MiLoto hoy?

El balance oficial del sorteo #0386 reveló que ningún apostador logró acertar los cinco números, por lo que el premio mayor quedó desierto y se acumuló en $400 millones para el próximo sorteo.

Los resultados por categoría fueron los siguientes:

Acumulado MiLoto para el próximo sorteo

Dado que no hubo ganadores con cinco aciertos, el acumulado de MiL se eleva a $400 millones, una cifra atractiva que se disputará en el siguiente sorteo.

Los jugadores interesados pueden participar eligiendo 5 números del 1 al 39, con un costo accesible y la posibilidad de ganar millonarios premios.

¿Dónde consultar los resultados de MiLoto?

Los resultados oficiales de MiLoto pueden consultarse en:

  • La página oficial de Baloto
  • Puntos de venta autorizados
  • Canales digitales de MiLoto
  • En www.bluradio.com

Recordemos que MiLoto es un juego operado por Coljuegos y vigilado por la Supersalud, lo que garantiza transparencia y seguridad en cada sorteo.

