MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 25 de agosto de 2025

El sorteo MiLoto #0386 realizado este lunes, 25 de agosto de 2025 ya entregó sus resultados oficiales. La combinación ganadora fue: 04 - 31 - 24 - 29 - 17.

En total, el juego registró 9.895 ganadores en todo el país, con una bolsa de premiación de $88.050.500.



¿Cuántos ganadores hubo en MiLoto hoy?

El balance oficial del sorteo #0386 reveló que ningún apostador logró acertar los cinco números, por lo que el premio mayor quedó desierto y se acumuló en $400 millones para el próximo sorteo.

Los resultados por categoría fueron los siguientes:



Acumulado MiLoto para el próximo sorteo

Dado que no hubo ganadores con cinco aciertos, el acumulado de MiL se eleva a $400 millones, una cifra atractiva que se disputará en el siguiente sorteo.

Los jugadores interesados pueden participar eligiendo 5 números del 1 al 39, con un costo accesible y la posibilidad de ganar millonarios premios.



¿Dónde consultar los resultados de MiLoto?

Los resultados oficiales de MiLoto pueden consultarse en:



La página oficial de Baloto

Puntos de venta autorizados

Canales digitales de MiLoto

En www.bluradio.com

Recordemos que MiLoto es un juego operado por Coljuegos y vigilado por la Supersalud, lo que garantiza transparencia y seguridad en cada sorteo.