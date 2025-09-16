MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 16 de septiembre de 2025

Este martes, 16 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo número 0399 de Miloto, que entregó una bolsa jugosa de premios. La combinación ganadora estuvo conformada por los números

El nuevo acumulado del sorteo es de $230 millones, después de que en el sorteo del martes ningún afortunado se llevaran el premio mayor por 200 millones de pesos.

MiLoto: premiación por aciertos y resultados completos

Premios por categoría

Próximo sorteo

El siguiente sorteo de Miloto se llevará a cabo el jueves, 18 de septiembre, cuando estará en juego el acumulado de $260 millones, además de los premios secundarios para quienes acierten con 4, 3 o 2 números.

Dónde consultar los resultados?

Los resultados oficiales de MiLoto pueden verificarse a través de la página de Baloto, los puntos de venta autorizados y en medios aliados. Es importante recordar que solo se consideran válidos los resultados publicados por las plataformas oficiales.