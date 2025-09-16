En vivo
MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 16 de septiembre de 2025

MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 16 de septiembre de 2025

En el sorteo número 399 de Miloto, realizado el martes, 16 de septiembre de 2025, conozca si usted fue uno de los felices ganadores.

Resultados MiLoto
Resultados MiLoto
Foto: MiLoto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 09:32 p. m.

Este martes, 16 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo número 0399 de Miloto, que entregó una bolsa jugosa de premios. La combinación ganadora estuvo conformada por los números

El nuevo acumulado del sorteo es de $230 millones, después de que en el sorteo del martes ningún afortunado se llevaran el premio mayor por 200 millones de pesos.

MiLoto: premiación por aciertos y resultados completos

Premios por categoría

Próximo sorteo

El siguiente sorteo de Miloto se llevará a cabo el jueves, 18 de septiembre, cuando estará en juego el acumulado de $260 millones, además de los premios secundarios para quienes acierten con 4, 3 o 2 números.

Dónde consultar los resultados?

Los resultados oficiales de MiLoto pueden verificarse a través de la página de Baloto, los puntos de venta autorizados y en medios aliados. Es importante recordar que solo se consideran válidos los resultados publicados por las plataformas oficiales.

