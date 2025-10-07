En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 7 de octubre de 2025

MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 7 de octubre de 2025

El sorteo número 411 de MiLoto dejó más de 9.000 ganadores y una bolsa total de premios de $88 millones.

Miloto hoy
MiLoto Cayó Hoy
Foto: MiLoto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

El sorteo número 411 de MiLoto, realizado el martes, 7 de octubre de 2025, reveló la siguiente combinación ganadora: 11 - 08 - 01 - 39 - 33.

En esta oportunidad, no se registraron ganadores con los cinco aciertos, por lo que el acumulado principal asciende ahora a $300 millones para el próximo sorteo.

Para este sorteo, hubo un total de 9.503 ganadores con una premiación acumulada de $88.258.300.

Según el balance oficial, el juego entregó en total $64.681.300 en premios, distribuidos entre 6.645 ganadores:

Los participantes tambiién podrán verificar sus tiquetes en la página oficial de MiLoto o en los puntos autorizados. Recuerde que los premios tienen un plazo de caducidad, por lo que se recomienda reclamarlos a tiempo.

El próximo sorteo de MiLoto promete más emoción con un acumulado histórico en aumento, consolidándose como una de las opciones de juego más dinámicas del país.

