MiLoto, sorteo y resultado jueves 21 de agosto de 2025

MiLoto es un juego de lotería de Baloto, diseñado para ofrecer una forma de juego más sencilla y con sorteos frecuentes pues juega todos los lunes, martes, jueves y viernes entre las 11:00 pm y las 11:15 pm, transmitido por el Canal UNO.

El sorteo 0384 de MiLoto de este jueves, 21 de agosto de 2025 dejó como número ganador el ganando un acumulado de $260 millones.

Resultados por aciertos MiLoto último sorteo

Con este resultado, el acumulado para el próximo sorteo de MiLoto asciende a $300 millones, un atractivo monto que seguirá captando la atención de los apostadores.



¿Cómo se juega?

El juego es bastante simple:

