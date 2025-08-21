MiLoto, sorteo y resultado jueves 21 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 21, 2025 09:51 p. m.
MiLoto es un juego de lotería de Baloto, diseñado para ofrecer una forma de juego más sencilla y con sorteos frecuentes pues juega todos los lunes, martes, jueves y viernes entre las 11:00 pm y las 11:15 pm, transmitido por el Canal UNO.
El sorteo 0384 de MiLoto de este jueves, 21 de agosto de 2025 dejó como número ganador el ganando un acumulado de $260 millones.
Resultados por aciertos MiLoto último sorteo
Con este resultado, el acumulado para el próximo sorteo de MiLoto asciende a $300 millones, un atractivo monto que seguirá captando la atención de los apostadores.
¿Cómo se juega?
El juego es bastante simple:
- Debes elegir 5 números del 1 al 39, sin que se repitan.
- Puedes hacerlo de forma manual, seleccionando tú mismo los números, o de forma automática, dejando que el sistema los elija por ti de manera aleatoria.
- Cada jugada tiene un costo de $4.000 pesos colombianos.