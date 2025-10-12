Paisita Día hoy, resultado y número ganador domingo 12 de octubre de 2025

El Paisita Día continúa siendo uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde se ha convertido en una verdadera tradición que mezcla emoción, suerte y orgullo regional.

Más que un simple sorteo, este chance forma parte del día a día de miles de personas que confían en su número favorito con la ilusión de ganar atractivos premios en efectivo. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 12 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día cuenta con horarios fijos que facilitan la participación de los jugadores y permiten disfrutar del sorteo en tiempo real:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Gracias a esta programación constante, los seguidores del juego pueden vivir la emoción del sorteo en vivo, siguiendo de cerca cada resultado con expectativa y entusiasmo.



Modalidades de juego

Una de las razones del éxito del Paisita Día es su amplia variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para todo tipo de jugadores y estilos de juego:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el Paisita Día se ha posicionado como un juego dinámico y accesible, ideal tanto para los apostadores frecuentes como para quienes buscan divertirse de forma ocasional.



Valor de las apuestas

El Paisita Día se destaca por su accesibilidad, con apuestas que pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos.

Este rango permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar, lo que lo convierte en una de las opciones favoritas para quienes disfrutan probar su suerte sin gastar demasiado.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso simple y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su profundo arraigo cultural, sus premios atractivos y su fácil participación, el Paisita Día se mantiene como una de las apuestas preferidas en Antioquia y en todo el país, ofreciendo cada día diversión, esperanza y la posibilidad de ganar con un solo número afortunado.