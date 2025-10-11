Paisita Día hoy, resultado y número ganador sábado 11 de octubre de 2025

El Paisita Día continúa siendo uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde se ha convertido en una tradición que combina suerte, emoción y orgullo regional.

Más que un simple sorteo, este chance hace parte de la rutina de miles de jugadores que confían en su número favorito con la ilusión de ganar atractivos premios en efectivo. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 11 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día mantiene horarios fijos que facilitan la participación y permiten disfrutar de la emoción del sorteo en tiempo real:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Gracias a esta programación constante, los jugadores pueden seguir el desarrollo del sorteo en vivo, acompañando con expectativa cada resultado.



Modalidades de juego

Una de las razones por las que el Paisita Día sigue siendo tan popular es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para todo tipo de jugadores:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta flexibilidad convierte al Paisita Día en un juego dinámico y accesible, ideal tanto para quienes apuestan con frecuencia como para los que buscan probar su suerte de manera ocasional.



Valor de las apuestas

El Paisita Día se caracteriza por su accesibilidad, con apuestas que pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos.

Este rango permite que personas de todos los presupuestos participen, haciendo del juego una opción popular y cercana para los amantes del chance en todo el país.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado y llevar:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su profundo arraigo cultural, sus premios atractivos y su fácil participación, el Paisita Día sigue siendo una de las apuestas favoritas de los antioqueños y de jugadores en todo el país, ofreciendo cada día diversión, esperanza y la posibilidad de ganar con un solo número afortunado.