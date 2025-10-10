Paisita Día hoy, resultado y número ganador viernes 10 de octubre de 2025

El Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde se ha convertido en una tradición que combina emoción, suerte y orgullo regional.

Más que un simple sorteo, este chance forma parte del día a día de miles de jugadores que confían en su número favorito para ganar atractivos premios en efectivo. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 10 de octubre de 2025 es el 5795 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 5795

Dos últimas cifras: 95

Tres últimas cifras: 795

La quinta: 4

Horarios del sorteo

El Paisita Día cuenta con horarios fijos que facilitan la participación y permiten disfrutar del sorteo en tiempo real:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Gracias a esta programación estable, los apostadores pueden seguir el desarrollo del sorteo en vivo y vivir cada jornada con expectativa y emoción.



Modalidades de juego

Uno de los mayores atractivos del Paisita Día es la variedad de modalidades para apostar, que se adaptan a los diferentes estilos de juego y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras

acierto exacto de las cuatro cifras 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta flexibilidad convierte al Paisita Día en un juego dinámico y accesible, ideal tanto para jugadores experimentados como para quienes buscan probar su suerte ocasionalmente.



Valor de las apuestas

El Paisita Día destaca por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que personas de todos los presupuestos puedan participar. Esta característica ha contribuido a su popularidad y lo ha posicionado como una de las opciones preferidas para disfrutar del chance en Colombia.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso sencillo. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su arraigo cultural, variedad de modalidades y premios atractivos, el Paisita Día continúa siendo una de las apuestas favoritas en Antioquia y en todo el país, ofreciendo diversión, esperanza y la posibilidad de cambiar el día con un solo número ganador.