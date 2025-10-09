Paisita Día hoy, resultado y número ganador jueves 9 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde representa no solo una costumbre diaria, sino también un símbolo del orgullo regional.

Más que un simple sorteo, este chance despierta ilusión y expectativa entre miles de jugadores que confían en su suerte para ganar atractivos premios en efectivo.

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves, 9 de octubre de 2025, es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene una programación estable que permite a los apostadores seguir en directo cada sorteo sin perder detalle:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Gracias a estos horarios, los jugadores pueden vivir la emoción del juego y conocer los resultados en tiempo real, convirtiendo cada jornada en una nueva oportunidad para ganar.



Modalidades de juego

El éxito del Paisita Día radica en su variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos y estrategias de juego. Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta diversidad hace del Paisita Día un juego dinámico, flexible y divertido, ideal tanto para jugadores experimentados como para quienes disfrutan probar su suerte ocasionalmente.



Valor de las apuestas

Una de las grandes ventajas del Paisita Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que personas de diferentes presupuestos puedan participar. Esta característica lo convierte en una opción atractiva tanto para apostadores frecuentes como para quienes buscan un entretenimiento económico.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores del Paisita Día deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:

