Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 2 de febrero de 2026

El Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y a la identidad regional, lo que lo ha convertido en un sorteo confiable.



Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 2 de febrero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 2 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Últimos sorteos de Paisita Día

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 1 febrero 2026 3376 - 1 Paisita Día 31 enero 2026 4377 - 6 Paisita Día 30 enero 2026 0797 - 1 Paisita Día 29 enero 2026 8828 - 8 Paisita Día 28 enero 2026 6048 - 3 Paisita Día 27 enero 2026 3833 - 6 Paisita Día 26 enero 2026 6470 - 6 Paisita Día 25 enero 2026 2982 - 7 Paisita Día 24 enero 2026 7137 - 1

¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite a los jugadores participar sin interrupciones. Los horarios oficiales son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Estos horarios fijos facilitan que los apostadores organicen sus jugadas y consulten los resultados del Paisita Día de manera oportuna.



¿Cómo se juega el Paisita Día?

El Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta, cuyos premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen en el resultado oficial:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad de opciones permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y a sus expectativas de premio.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

Para reclamar un premio del Paisita Día, el ganador debe presentar los siguientes documentos:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio expresado en Unidades de Valor Tributario (UVT), se aplican requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a su trayectoria, horarios definidos y múltiples modalidades de juego, el Paisita Día continúa siendo una de las principales opciones para quienes consultan los resultados del chance en Antioquia y en toda Colombia.