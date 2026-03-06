Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 6 de marzo de 2026

Publicidad
El chance Paisita Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Cada día, miles de apostadores revisan los resultados con la expectativa de acertar el número ganador y obtener uno de los premios disponibles en este popular juego de azar.
El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 6 de marzo 2026 es el 8180 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad con la que se realiza el sorteo y la rápida publicación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos.
Los horarios oficiales son:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados se difunden a través de canales oficiales y puntos autorizados, lo que permite a los apostadores conocer rápidamente si su número resultó favorecido.
El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes presupuestos y estrategias de juego. Cada modalidad tiene probabilidades y premios distintos según el nivel de acierto.
Las principales opciones son:
Gracias a esta variedad, los jugadores pueden elegir si prefieren apostar por premios mayores o por opciones con mayores probabilidades de acierto.
Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación del premio.
Documentos básicos
Para realizar el trámite es necesario presentar:
Requisitos según el valor del premio
Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse documentos adicionales:
Con sorteos diarios, diversas modalidades de apuesta y un proceso organizado para reclamar premios, el chance Paisita Día continúa siendo una de las alternativas favoritas entre los apostadores de Antioquia y otras regiones del país que siguen de cerca los resultados con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.