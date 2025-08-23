Paisita Día resultado del último sorteo hoy 23 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más representativos de Antioquia y un clásico en Colombia.
Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y cada transmisión oficial llega a los hogares a través del canal regional Teleantioquia, convirtiéndose en una cita habitual para quienes disfrutan de poner a prueba la suerte. Vea aquí el en vivo:
El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 23 de agosto de 2025 es el 6246 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
¿A qué hora juega el Paisita Día?
El sorteo del Paisita Día tiene lugar todos los días en los siguientes horarios:
- De lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Los resultados pueden consultarse pocos minutos después de la transmisión oficial.
¿Cómo se juega el Paisita Día?
El juego ofrece varias modalidades de apuesta, lo que permite a cada jugador elegir cómo desea participar:
- Cuatro cifras directo (superpleno): Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.
- Cuatro cifras combinado: Coincide con las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: Acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Tres cifras combinado: Las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras (pata): Coincide con las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra (uña): Acierta la última cifra sorteada.
¿Cuánto cuesta jugar?
El Paisita Día es un chance pensado para todos los presupuestos:
- La apuesta mínima es de $500 pesos.
- La apuesta máxima es de $25.000 pesos.
¿Qué se necesita para reclamar un premio?
Para cobrar un premio del Paisita Día siempre es obligatorio presentar:
- Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible de la cédula.
Dependiendo del valor del premio (expresado en UVT), se requieren documentos adicionales:
- Menor a 48 UVT: Solo los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: También se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.
- Mayor a 182 UVT: Se solicita una certificación bancaria vigente (máximo 30 días de expedición) a nombre del ganador. El pago se realiza por transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.