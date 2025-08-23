Paisita Día resultado del último sorteo hoy 23 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más representativos de Antioquia y un clásico en Colombia.

Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y cada transmisión oficial llega a los hogares a través del canal regional Teleantioquia, convirtiéndose en una cita habitual para quienes disfrutan de poner a prueba la suerte. Vea aquí el en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 23 de agosto de 2025 es el 6246 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Paisita Día?

El sorteo del Paisita Día tiene lugar todos los días en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados pueden consultarse pocos minutos después de la transmisión oficial.



¿Cómo se juega el Paisita Día?

El juego ofrece varias modalidades de apuesta, lo que permite a cada jugador elegir cómo desea participar:



Cuatro cifras directo (superpleno): Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Acierta las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: Coincide con las cuatro cifras en cualquier orden.

Coincide con las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: Acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Acierta las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: Las tres últimas cifras en cualquier orden.

Las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): Coincide con las dos últimas cifras en orden exacto.

Coincide con las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): Acierta la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar?

El Paisita Día es un chance pensado para todos los presupuestos:



La apuesta mínima es de $500 pesos.

La apuesta máxima es de $25.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

Para cobrar un premio del Paisita Día siempre es obligatorio presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio (expresado en UVT), se requieren documentos adicionales:

