Paisita Día resultado del último sorteo hoy 22 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su nombre hace alusión a la cultura paisa, y cada sorteo se transmite a través del canal regional Teleantioquia.

Se trata de un juego de suerte en el que los apostadores pueden participar desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo. Mire aquí la transmisión en vivo del sorteo:

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes, 22 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Un detalle importante es que, desde 2025, los jugadores tienen la opción de incluir una quinta balota o número adicional, que aumenta las posibilidades de obtener mayores ganancias si se acierta junto con otras cifras.



¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Cómo se juega el chance

El Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, que varían según el número de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo (superpleno): Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acierta las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): Acierta las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra (uña): Acierta la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto obtenido, aunque siempre se deben presentar ciertos documentos básicos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):