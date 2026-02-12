Inter de Bogotá, con los pies en la tierra al ser líder de la liga: "No confundirnos"

Después de la emocionante victoria como local ante el Deportivo Cali (3-2), el Inter de Bogotá reafirma un arranque de campeonato que pocos anticipaban. Líder en las primeras fechas y con una propuesta ofensiva que ha llamado la atención.

Sin embargo, su entrenador, el argentino Ricardo Valiño, prefiere frenar la euforia e ir partido a partido, pues hasta ahora se han disputado solo seis fecha del campeonato y falta mucha tela por cortar para los que será la clasificación a cuartos.

“No podemos desviar el objetivo ni confundirnos por seis fechas”, advirtió en entrevista con Blog Deportivo.

Valiño, con 13 años de experiencia en el fútbol mexicano y pasos por selecciones juveniles de Venezuela y el fútbol español, asumió por primera vez un proyecto en Colombia. Tras cuatro victorias, un empate y solo una derrota, el entrenador insiste en que la meta principal no es el liderato momentáneo, sino estabilizar la tabla del descenso, luego de que el club cerrara los dos torneos anteriores en el último lugar y así salir de la cuarta casilla del descenso.



¿Cómo juega el Inter?

El argentino describe al Inter como un equipo de presión alta, que intenta posicionarse en campo rival y atacar con decisión. Con volantes de buen pie y delanteros rápidos, el equipo ha mejorado su efectividad en el último tercio, algo que el propio Valiño atribuye a la confianza y al trabajo específico en la toma de decisiones. El caso de Parra es ejemplo de ello: un jugador al que le pidió serenidad en la definición y que hoy muestra números más sólidos en duelos ganados, asistencias y goles.



“Nosotros fuimos a Medellín a buscar el partido, no a plantarnos en bloque bajo”, subrayó el técnico sobre el compromiso que terminó ganando 1-2 en el Atanasio Girardot.

Pero el buen momento convive con un contexto exigente. Inter cuenta con un plantel corto, combina juventud con experiencia, y enfrenta un calendario apretado, sumado al manejo de datos para evitar posibles lesiones de los jugadores

“Es un cóctel explosivo si no lo sabes manejar”, reconoció Valiño, quien se apoya en análisis de GPS para dosificar esfuerzos y evitar lesiones en medio de la seguidilla de partidos.

A falta de varios partidos en la sexta fecha, el conjunto bogotano terminará líder y esperará seguir en lo más alto de la tabla de posiciones en el próximo partido contra el Deportivo Pasto, equipo que también tiene 13 unidades, el próximo sábado 14 de febrero a las 8:30 de la noche.