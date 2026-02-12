En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / La razón por la que uno de los delincuentes que asesinó al empresario en la 85 iba vestido de traje

La razón por la que uno de los delincuentes que asesinó al empresario en la 85 iba vestido de traje

Un detalle llamó la atención de los investigadores, pues uno de los sicarios vestía traje y corbata al momento de cometer el crimen. Esta es la razón.

sicariato en l acalle 85.jpg
Detalle que llamó la atención: por qué uno de los delincuentes que asesinó al empresario arrocero en la 85 iba de traje.
Foto: archivo, Freepik.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad