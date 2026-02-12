La razón por la que uno de los delincuentes que asesinó al empresario en la 85 iba vestido de traje

El asesinato del empresario del sector arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez el pasado miércoles en la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá, conmocionó a los habitantes del sector.

No obstante, un detalle particular llamó la atención de los investigadores, que actualmente siguen recopilando información para dar con el paradero de los dos perpetradores del crimen. Uno de los sicarios vestía traje formal y corbata al momento de cometer el asesinato.

Lo que se sabe del caso

Tras analizar más de 50 horas de grabaciones, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de Bogotá lograron identificar a uno de los tres delincuentes que participaron en el atentado sicarial.

Según la reconstrucción del minuto a minuto, hecha por Noticias Caracol, el empresario llegó a un gimnasio del sector y su escolta permaneció en la puerta. Mientras tanto, un hombre en motocicleta se ubicó frente al establecimiento para alertar cualquier movimiento. En otra esquina, sobre la misma zona, esperaba el sicario (el que vestía de traje) junto a un cómplice que conducía otra motocicleta.



Cuando el empresario salió del lugar y se dirigía hacia el vehículo en el que se movilizaba, el atacante disparó. Un impacto acabó con la vida del empresario y dos más con la del escolta. Luego, el sicario corrió unos 15 metros y escapó en la motocicleta que lo esperaba, huyendo por la carrera Séptima hacia el centro de la capital.

Gustavo Andrés Aponte Foto: Gemini/Instagram

¿Por qué el sicario iba de traje?

De acuerdo con los investigadores, el atuendo formal no fue casual. Se cree que el sicario vestía traje de paño y corbata porque en el sector de la 85 es común la presencia de escoltas y policías, especialmente en horas nocturnas por la actividad comercial y empresarial.

Por lo que se presume que vestir de manera formal le permitía pasar desapercibido y no levantar sospechas en una zona donde es habitual ver ejecutivos y personal de seguridad privada. Investigadores creen que esta estrategia habría sido clave para camuflarse mientras esperaba el momento exacto para ejecutar el ataque.

Por el momento, las autoridades continúan analizando las grabaciones y recopilando información de testigos y cámaras de seguridad del sector para ubicar a los responsables del crimen.

