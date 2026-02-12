Ojo, lo pueden robar por querer comprar el álbum del Mundial de la siguiente forma

Faltan solo cuatro meses para que comience el Mundial de la FIFA 2026, por lo tanto, los amantes del fútbol comienzan a vivir la fiebre en torno a este evento de suma importancia a nivel internacional y todo lo que trae este alrededor del mundo.

Uno de los eventos más esperados durante la Copa del Mundo es, sin duda, el álbum del Mundial, que termina reuniendo a amigos y desconocidos para completar el 100 % de las fichas de este y tener todas las páginas completas antes que otros. Sin embargo, faltando tiempo para que salga a la venta, Panini Colombia informó que estarían robando y haciéndose pasar por ellos con una supuesta preventa.

Presentación del álbum del Mundial 2026 // Foto: AFP

No existe ninguna preventa para el álbum del Mundial 2026

A través de un comunicado, Panini Colombia confirmó que no existe ninguna preventa para hacerse con el álbum de manera anticipada y advirtió que serían estafadores los que estarían usando la marca para robar a los amantes del fútbol y a todos los coleccionistas.

“No certificamos la procedencia, originalidad, ni la entrega de los productos ofrecidos por estos terceros no autorizados. Adquirir el productor por estas vías representa un alto riesgo de fraude y de recibir material falsificado o no apto para la colección oficial. Hacemos un llamado a nuestra comunidad de coleccionistas a no caer en engaños”, indicaron.



¿Cuándo saldrá a la venta en Colombia y dónde comprar?

Algunos portales especializados apuntan a que podría darse una preventa desde enero de 2026 para algunas personas y zonas del mundo, mientras que la comercialización global saldría hasta después de marzo, como es habitual, en las principales tiendas de cada país.

Al igual que, en diálogo con Blu Radio, una vocera de Panini confirmó que tendrá un estampado especial para el mercado en Latinoamérica.

En Colombia, este álbum se suele conseguir en almacenes de cadenas, droguerías, papalerias y, ahora, en el centro comercial Gran Estación en Bogotá en la tienda oficial de Panini Colombia.