Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 19 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde simboliza tradición, emoción y orgullo regional.

Más que un simple sorteo, se ha convertido en un ritual diario para miles de jugadores que siguen sus resultados con la esperanza de acertar el número ganador y transformar su suerte. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 19 de octubre de 2025 es el 2681 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 2681

Dos últimas cifras: 81

Tres últimas cifras: 681

La quinta: 6

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene una programación estable que permite a los jugadores seguir cada jornada con emoción:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Estos horarios garantizan que los apostadores puedan conocer los resultados en tiempo real, haciendo de cada sorteo una cita con la suerte.



Modalidades de juego

Una de las razones del éxito del Paisita Día es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos estilos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta diversidad de opciones convierte cada sorteo en una experiencia emocionante y accesible para jugadores frecuentes y ocasionales.



Valor de las apuestas

El Paisita Día es un juego económico y cercano a todos los bolsillos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes desean vivir la emoción del chance sin invertir grandes sumas.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso seguro y sencillo. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

En este último caso, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.