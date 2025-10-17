Resultado y ganador de Paisita Día hoy viernes 17 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde representa tradición, emoción y orgullo regional.

Más que una simple apuesta, este sorteo diario reúne a miles de jugadores que siguen sus resultados con la ilusión de acertar el número ganador y cambiar su suerte. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 17 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene una programación constante que permite a los apostadores seguir el sorteo con puntualidad y emoción:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Estos horarios garantizan que los jugadores puedan conocer los resultados en tiempo real, haciendo de cada jornada una cita con la suerte y la expectativa.



Modalidades de juego

Una de las principales razones del éxito del Paisita Día es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece, adaptadas a diferentes estilos de juego y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta diversidad de opciones permite que tanto los apostadores experimentados como los ocasionales disfruten de una experiencia divertida, dinámica y con grandes posibilidades de ganar.



Valor de las apuestas

El Paisita Día es un juego económico y accesible para todos los bolsillos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes desean probar su suerte sin realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Con su trayectoria, accesibilidad y emoción diaria, el Paisita Día continúa siendo uno de los chances más queridos y tradicionales del país, llenando las tardes antioqueñas de ilusión y esperanza.