Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 2 de noviembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde cada jornada reúne a miles de personas que siguen con emoción el desarrollo del sorteo.

Más que una simple apuesta, este juego simboliza una costumbre llena de esperanza, emoción y tradición, en la que muchos colombianos confían para tentar a la suerte y, con algo de fortuna, cambiar su destino. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 2 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene un horario constante que ha fortalecido una comunidad fiel de jugadores en todo el país. Los sorteos se realizan en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta regularidad ha convertido el sorteo en una cita diaria con la suerte, esperada con entusiasmo por quienes siguen la transmisión y confían en que su número sea el próximo en salir.



Modalidades de juego

Uno de los mayores atractivos del Paisita Día es su variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos estilos y presupuestos. Cada formato ofrece diferentes oportunidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más dinámicos y accesibles, ideal tanto para apostadores experimentados como para quienes se inician en el chance.



Valor de las apuestas

El Paisita Día se distingue por su accesibilidad económica, ya que permite participar desde $500 hasta $25.000 pesos, dependiendo del monto que el jugador desee apostar. Este rango de valores ha contribuido a que el sorteo sea una opción popular entre quienes disfrutan de la emoción del azar sin asumir grandes riesgos financieros.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es rápido, seguro y sencillo. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (con antigüedad no mayor a 30 días).

Con una mezcla de tradición, confianza y emoción, el Paisita Día continúa siendo un referente entre los juegos de azar colombianos. Cada sorteo no solo entrega premios, sino que también refuerza una costumbre que desde Antioquia se ha extendido a todo el país, manteniendo viva la ilusión de que la suerte puede sonreír en cualquier momento.