Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 1 de noviembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde cada jornada reúne a miles de personas que siguen con emoción el desarrollo del sorteo.

Más que una simple apuesta, este juego representa una tradición llena de esperanza y emoción, en la que muchos confían para cambiar su suerte en cuestión de segundos. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 1 de noviembre de 2025 es el 9169 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9169

Dos últimas cifras: 69

Tres últimas cifras: 169

La quinta: 6

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene un horario fijo que ha ayudado a consolidar una comunidad fiel de jugadores en todo el país. Los sorteos se realizan así:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta regularidad convierte el sorteo en una cita diaria con la suerte, esperada con entusiasmo por quienes siguen la transmisión y confían en que su número sea el próximo en salir.



Modalidades de juego

Una de las principales razones del éxito del Paisita Día es la diversidad de sus modalidades, pensadas para ajustarse a distintos estilos y presupuestos. Cada formato ofrece diferentes oportunidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a estas opciones, el Paisita Día mantiene su dinamismo y atractivo, siendo ideal tanto para apostadores experimentados como para quienes se inician en el mundo del chance.



Valor de las apuestas

Este juego se caracteriza por su accesibilidad económica, ya que las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, según la preferencia del jugador. Su bajo costo y facilidad de participación lo han convertido en una opción popular para quienes disfrutan de la emoción del azar sin comprometer grandes sumas de dinero.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso rápido, sencillo y seguro. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir estos requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, confianza y emoción, el Paisita Día sigue siendo un referente entre los juegos de azar colombianos. Cada sorteo representa una nueva oportunidad para celebrar la fortuna y mantener viva una costumbre que, desde Antioquia, se extiende a todo el país.