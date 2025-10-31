Paisita Día resultado del último sorteo hoy viernes 31 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde cada jornada miles de personas siguen con emoción su sorteo.

Más que una apuesta, este juego es para muchos una tradición que combina esperanza, ilusión y la posibilidad de cambiar la suerte en cuestión de segundos. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 31 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene un horario fijo que le ha permitido consolidar una fiel comunidad de seguidores en todo el país. Sus sorteos se realizan de la siguiente manera:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta regularidad convierte al sorteo en una cita diaria con la suerte, esperada con entusiasmo por quienes confían en que su número sea el próximo en salir.



Modalidades de juego

Una de las razones del éxito del Paisita Día es la variedad de formas de apostar, que se adaptan a diferentes estilos y presupuestos. Cada modalidad ofrece oportunidades únicas para ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a estas opciones, el juego mantiene su dinamismo y emoción, siendo ideal tanto para jugadores experimentados como para quienes apenas inician en el mundo del chance.



Valor de las apuestas

El Paisita Día es conocido por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción económica para quienes disfrutan de la emoción del azar sin invertir grandes sumas. Esta flexibilidad ha contribuido a su popularidad y a su presencia en los hábitos cotidianos de los colombianos.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un trámite ágil y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras)

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Paisita Día sigue siendo un símbolo del chance colombiano: un juego que combina tradición, confianza y la emoción de soñar con la suerte. Cada sorteo es una nueva oportunidad para celebrar la fortuna, desde Antioquia hacia todo el país.