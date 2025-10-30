Paisita Día resultado del último sorteo hoy jueves 30 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde forma parte de la rutina diaria de miles de jugadores.

Más que una simple apuesta, este sorteo representa para muchos una tradición llena de ilusión, esperanza y la posibilidad de cambiar la suerte en un instante. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 30 de octubre de 2025 es el 1379 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 1379

Dos últimas cifras: 79

Tres últimas cifras: 379

La quinta: 0

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene una programación puntual que le ha permitido consolidar una gran comunidad de seguidores en todo el país. Sus sorteos se realizan en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta regularidad ha convertido al sorteo en una cita diaria con la fortuna, esperada con entusiasmo por quienes confían en que su número pueda ser el próximo ganador.



Modalidades de juego

El éxito del Paisita Día también se debe a la amplia variedad de modalidades de apuesta que ofrece, adaptadas a diferentes estilos y presupuestos. Cada opción brinda oportunidades únicas de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta diversidad, el Paisita Día se mantiene como un juego emocionante y accesible, ideal tanto para jugadores experimentados como para quienes buscan iniciarse en el mundo del chance.



Valor de las apuestas

Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores del Paisita Día es su flexibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite disfrutar la emoción del azar sin necesidad de grandes inversiones.



Esta característica ha convertido al juego en una opción popular y cercana, presente en los hábitos de entretenimiento de muchos colombianos.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso seguro, rápido y sencillo. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Paisita Día sigue siendo un referente del chance en Colombia, combinando tradición, emoción y confianza. Cada sorteo ofrece una nueva oportunidad para soñar y celebrar la posibilidad de que la suerte sonría desde Antioquia al resto del país.