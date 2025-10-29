Paisita Día resultado del último sorteo hoy miércoles 29 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia.

Para muchos colombianos, participar en este sorteo representa más que una simple apuesta: es una tradición diaria cargada de ilusión y esperanza, donde un número puede cambiar el rumbo de la vida.



Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 29 de octubre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 29 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene una programación constante que permite a sus seguidores disfrutar cada jornada con puntualidad y emoción:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta regularidad ha convertido al sorteo en una cita diaria con la fortuna, seguida atentamente por miles de jugadores que esperan con entusiasmo ver su número ganador.



Modalidades de juego

Una de las principales razones del éxito del Paisita Día es la diversidad de opciones que ofrece. Sus modalidades están diseñadas para todos los gustos y presupuestos, brindando distintas formas de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta variedad, el juego se ha convertido en una alternativa divertida y accesible tanto para apostadores experimentados como para quienes se inician en el mundo del chance.



Valor de las apuestas

El Paisita Día destaca por su accesibilidad, permitiendo participar desde tan solo $500 pesos hasta un máximo de $25.000 pesos. Esta flexibilidad económica ha sido clave en su popularidad, pues brinda la posibilidad de vivir la emoción del juego sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso sencillo, ágil y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Además, según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos adicionales:

