Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 23 de noviembre de 2025

El Paisita Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen diariamente el sorteo con la ilusión de acertar el número ganador.

Para muchos, no se trata solo de una apuesta, sino de una tradición que reúne expectativa, emoción y un toque de esperanza.

Número ganador de Paisita Día hoy domingo 23 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 23 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día mantiene un horario fijo que ha fortalecido la confianza y fidelidad de sus jugadores en todo el país:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Su puntualidad convierte cada sorteo en un encuentro diario con la suerte, seguido por miles de colombianos que esperan el resultado con entusiasmo.

Modalidades de juego

Una de las razones del éxito del Paisita Día es la variedad de modalidades disponibles, pensadas para adaptarse a diferentes estilos de juego y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta diversidad, tanto jugadores experimentados como principiantes pueden disfrutar de un formato dinámico y accesible.



Valor de las apuestas

El Paisita Día también destaca por su accesibilidad económica. Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que cualquier persona participe sin necesidad de invertir grandes sumas.

Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso ágil y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se requieren algunos documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con su combinación de tradición, seguridad y emoción, el Paisita Día sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada jornada una nueva oportunidad para soñar y ganar.