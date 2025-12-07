Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 7 de diciembre de 2025

Publicidad
El Paisita Día sigue siendo uno de los juegos de azar más queridos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas esperan cada sorteo con la ilusión de acertar el número ganador. Para muchos, este chance no es solo una apuesta: es una tradición diaria llena de emoción y esperanza.
El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 5 de diciembre de 2025 es el 2778 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Paisita Día conserva un horario fijo que ha fortalecido la confianza y fidelidad de sus jugadores. Los sorteos se realizan puntualmente:
Esta regularidad convierte el sorteo en un momento esperado del día para quienes siguen el chance como parte de su rutina.
El éxito del Paisita Día también se debe a sus múltiples modalidades, pensadas para todos los niveles de experiencia. Cada opción ofrece un tipo distinto de apuesta y una posibilidad diferente de ganar:
Gracias a esta variedad, el juego resulta accesible, dinámico y flexible para todo tipo de apostadores.
Una de las características más atractivas del Paisita Día es que permite participar con apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en un juego económico y cercano, adaptable a cualquier presupuesto.
Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso sencillo y seguro. Para hacerlo, el ganador debe presentar:
Dependiendo del valor del premio expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:
Con su mezcla de tradición, emoción y facilidad de acceso, el Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo todos los días una nueva oportunidad para soñar con ganar.