Paisita Día resultado del último sorteo hoy jueves 11 de septiembre de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia, con una fuerte tradición en Antioquia. Su nombre honra la cultura paisa y, gracias a sus transmisiones en vivo por Teleantioquia, se ha convertido en un espacio que mezcla identidad regional, emoción y la ilusión de ganar.

Desde 2025, este sorteo incorporó la opción de jugar con la quinta balota, un número adicional que brinda mayores oportunidades de alcanzar premios más altos. No obstante, para evitar inconvenientes, siempre se recomienda verificar la validez del tiquete con un vendedor autorizado.

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 11 de septiembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

El sorteo mantiene una programación estable que facilita a los jugadores seguir cada resultado en tiempo real:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Modalidades de apuesta

El Paisita Día ofrece varias formas de participación, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y de su orden:



Cuatro cifras directo (superpleno): las cuatro cifras exactas en el mismo orden.

las cuatro cifras exactas en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: las tres últimas cifras en orden exacto.

las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: las dos últimas cifras en orden exacto.

las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: la última cifra del sorteo.

Valor de las apuestas

El sorteo es accesible para todos los presupuestos, permitiendo jugar con montos flexibles:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Para cobrar un premio, es indispensable presentar algunos documentos básicos y, según el valor del premio, otros requisitos adicionales.



Documentos fundamentales

Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto (en UVT)