Paisita Día resultado del último sorteo hoy jueves 13 de noviembre de 2025

El Paisita Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más queridos y reconocidos de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde cada jornada miles de personas esperan con entusiasmo el momento del sorteo.

Más que una simple apuesta, este juego representa una tradición llena de emoción, esperanza y fe, profundamente arraigada en la rutina de muchos colombianos que sueñan con ver su número ganador y cambiar su destino. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultados del Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 13 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día mantiene un horario fijo que ha contribuido a fortalecer la fidelidad de su comunidad de jugadores en todo el país:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta puntualidad ha convertido al sorteo en una cita diaria con la suerte, seguida por miles de apostadores que sintonizan la transmisión para conocer el número ganador del día.



Modalidades de juego

El éxito del Paisita Día radica en su variedad de modalidades, pensadas para ofrecer distintas formas de ganar según las preferencias y el presupuesto de cada jugador:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta diversidad, el Paisita Día se mantiene como un juego dinámico, accesible y emocionante, ideal tanto para apostadores experimentados como para quienes apenas comienzan en el mundo del chance.



Valor de las apuestas

Una de las principales ventajas del Paisita Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona participe sin necesidad de invertir grandes sumas.

Este equilibrio entre tradición, emoción y facilidad ha convertido al Paisita Día en una de las opciones preferidas por quienes disfrutan del azar con responsabilidad.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Paisita Día no solo representa una oportunidad de ganar, sino también una expresión del espíritu alegre y trabajador del pueblo antioqueño. Su mezcla de confianza, tradición y emoción lo mantiene entre los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, ofreciendo cada día una nueva ocasión para soñar, jugar y ganar.