Mineápolis
Guerra arancelaria con Ecuador
Papá Pitufo
Concierto Bad Bunny

Con Karol G como invitada sorpresa, Bad Bunny cerró su paso por Colombia

Con Karol G como invitada sorpresa, Bad Bunny cerró su paso por Colombia

Uno de los momentos más destacados de la noche en el concierto de Bad Bunny se dio con la aparición sorpresa de Karol G. Así fue el momento en que la artista paisa, conocida como ‘La Bichota’, subió al escenario.

Foto: captura Conciertos Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

