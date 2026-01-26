Con Karol G como invitada sorpresa, Bad Bunny cerró su paso por Colombia

Este domingo 25 de enero de 2026, Medellín fue el escenario del cierre del paso por Colombia del ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’, una de las giras más exitosas de Bad Bunny. El Estadio Atanasio Girardot recibió la última de tres fechas consecutivas a estadio lleno, en las que más de 50.000 asistentes por noche vibraron con el espectáculo del artista puertorriqueño.

Uno de los momentos más destacados de la noche se dio con la aparición sorpresa de Karol G. La artista paisa, conocida como ‘La Bichota’, subió al escenario tras anunciar una pausa en su carrera. Bad Bunny la presentó como una de las figuras más influyentes de la música latina en la actualidad.

Ambos intérpretes compartieron escenario para cantar Ahora Me Llama, tema lanzado en 2017 que fue clave en la proyección internacional de sus carreras. Además, el repertorio incluyó canciones recientes como Si antes te hubiera conocido y la participación de Karol G en Latina Foreva, generando uno de los momentos más emotivos de la noche.

El cierre del paso por Colombia también se caracterizó por una propuesta artística que integró ritmos tradicionales del Caribe, como la salsa, la plena y la bomba puertorriqueña.



Uno de los momentos más esperados de la noche ocurrió en la previa de 'Voy a llevarte pa’ PR', cuando Benito eligió a la persona que subiría a gritar "Acho PR es otra cosa".

Hay que recordar que en su segunda fecha, el sábado 24, Bad Bunny sorprendió con la inclusión de otra canción que no está incluida habitualmente en su repertorio, 'Me acostumbré', de 2017, en la que salió a la tarima Arcángel.

Con La Maravilla, el Conejo Malo cantó 'Tú no vive así' y 'La Jumpa' y lo dejó solo en el escenario para que cantara otros 20 minutos, en los que interpretó temas como 'Pa’ que la pases bien', 'Aparentemente', 'Flow violento' y 'Gata oficial', manteniendo la energía de un público que respondió a la altura del espectáculo.

Tras el paso de Arcángel por La Casita, Bad Bunny volvió a la tarima principal para cerrar el concierto con 'Ojitos lindos', 'La Canción', 'Klousfrens', 'Dakiti', 'El apagón' y 'DTMF', donde agradeció a Medellín la energía y el momento vivido para despedir su segunda noche en Colombia con 'Eoo', mucho perreo y emoción para un público que esperó un año por verlo en vivo.