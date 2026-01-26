En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gigantesco globo de mecha cayó en una cancha de Envigado mientras niños jugaban

Gigantesco globo de mecha cayó en una cancha de Envigado mientras niños jugaban

La reacción de entrenadores y padres de familia evitó personas lesionadas, mientras autoridades buscan a los responsables de elevar el elemento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad