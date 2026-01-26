Gigantesco globo de mecha cayó en una cancha de Envigado mientras niños jugaban

A pesar de haber culminado las celebraciones decembrinas, época en la que las autoridades intensifican los controles contra el uso de globos de mecha, estos elementos siguen generando situaciones de riesgo para diferentes infraestructuras, incluso con menores de edad.

Este fue el caso de la cancha de fútbol auxiliar #2 del Polideportivo Sur, en el municipio de Envigado, donde, mientras se desarrollaba un partido de fútbol de niños, cayó inesperadamente un gigantesco globo de candileja de más de cinco mil pliegos de papel.

El elemento alcanzó a generar una conflagración sobre el césped sintético, acercándose también a estructuras metálicas del cerramiento del escenario deportivo, pero gracias a la reacción de padres de familia y entrenadores, las llamas pudieron ser confinadas, evitando personas lesionadas.

#Video Este fue el momento en el que cayó un gigantesco globo de mecha en cancha auxiliar del Polideportivo Sur de @AlcaldiaEnv. Aunque niños estaban jugando no hubo lesionados y se investiga por parte de las autoridades de dónde fue lanzado. #MañanasBlu pic.twitter.com/ooeHi9GvmV — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 26, 2026

“Había niños jugando dentro de la cancha donde cayó el globo incendiado. Afortunadamente, tuvieron la precaución de correr los niños, se pudieron dar cuenta a tiempo y no hubo lesiones, pero sí se generaron afectaciones en la estructura deportiva”, indicó Karen Zárate, líder de Compañía del Cuerpo de Bomberos de Envigado.



Mientras que los daños en la superficie sintética de la cancha son evaluados por parte de la administración municipal, avanzan las investigaciones por parte de las autoridades, con el monitoreo de cámaras de seguridad de la zona para identificar el punto desde el que fue lanzado el globo, que se presume sería una finca ubicada en el Alto de las Flores.

La Alcaldía de Envergadura también recordó que, de acuerdo con el Capítulo II del Decreto 545 de 2019, el uso de globos de mecha está totalmente prohibido en esa localidad, debido al alto riesgo que representan para la vida, el medio ambiente y la infraestructura pública.