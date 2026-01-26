El reguetonero puertorriqueño Zion se encuentra detenido este lunes por la Policía de Puerto Rico por presuntamente conducir en estado de embriaguez, según las leyes de tránsito locales, informaron las autoridades.

Según la información preliminar dada por la Policía, varios agentes adscritos al Distrito de Río Grande (noreste) intervinieron en la noche del domingo con Zion, de 44 años y cuyo nombre verdadero es Félix Gerardo Ortiz Torres, en la autopista 66, en la mencionada ciudad.

Zion // Foto: Instagram @zion

Al momento de la intervención, Zion manejaba una camioneta RAM 1500 de color negro del año 2023 en aparente estado de embriaguez.

El artista urbano fue puesto bajo arresto y transportado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Fajardo, donde le realizaron la prueba de aliento, arrojando 0,27 % de alcohol en su organismo.



Reguetonero Zion es detenido en Puerto Rico por presuntamente manejar borracho Foto: Instagram @Zion

Esto es 0,17 % más de lo debido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico. El agente Héctor Febres Solís, adscrito al Distrito de Río Grande, se hizo cargo del caso.

Este caso será consultado posteriormente con el fiscal de turno para la posible imputación de cargos criminales correspondientes, indicó la Policía en el informe.

Las autoridades ofrecerán más detalles de este caso en las próximas horas.