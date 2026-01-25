Candidato al Senado sería la "mano derecha" de 'Papá Pitufo', zar del contrabando: audios y videos

La Unidad Investigativa de Caracol Televisión reveló que uno de los candidatos al Senado por el Partido de la U es Camilo Gómez, un abogado oriundo de Córdoba, quien aparece en expedientes de la Fiscalía como una de las personas más cercanas a Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, señalado como el zar del contrabando en Colombia.

En imágenes reveladas por Caracol Televisión se observan varios videos en los que aparece Gómez en un lujoso restaurante junto a Papá Pitufo. Cámaras de seguridad captaron a ambos hombres comiendo, consumiendo licor y sosteniendo reuniones de carácter “empresarial”.

De acuerdo con la información recopilada por la Unidad Investigativa, la relación entre ambos es estrecha y está documentada desde hace más de dos años. En uno de los videos se les ve ingresando a un hotel en Cartagena; en otro, aparecen en un apartamento que Marín utilizaba para realizar reuniones.

Todas estas pruebas hacen parte del expediente judicial contra ‘Papá Pitufo’. Además, la investigación fue reforzada con audios obtenidos por un agente encubierto que estuvo presente en la mayoría de los encuentros entre el candidato y el contrabandista.



“El man (‘Pitufo’) me tiene confianza, güevón, el man me tiene confianza. Marica, yo entro a sus casas. ¿Sabe una cosa? Cuando yo necesito carro, yo lo llamo y me los pone, güevón”, se escucha decir a Gómez en uno de los audios.

Asimismo, el agente encubierto Álvaro Galvis relató ante la Fiscalía detalles sobre los presuntos regalos que recibía el candidato al Senado por parte de Marín. “Los viajes que tenían a Cartagena todo era pago por él, tiquetes en primera clase, todo. Que lleguemos a mi casa, lleguemos al apartamento, eso deslumbró a Camilo”, indicó el agente.

Otra conversación evidencia que ‘Papá Pitufo’ presuntamente le habría prestado cerca de 300 millones de pesos al candidato para la construcción de una clínica en el Caribe:



Galvis: ¿Qué le está debiendo usted a él (a ‘Papá Pitufo’)?

Gómez: “Una plata que me prestó. Estoy mirando a ver cómo le devuelvo esa mierda”.

Una grabación adicional reveló algunas de las amenazas que Marín hacía contra sus enemigos. Según la investigación, el nivel de confianza era tal que le contaba a Gómez quiénes eran sus aliados clave dentro de entidades públicas, cómo evadía al país y cómo sobornaba a miembros de la Policía. Por esta razón, la Unidad Investigativa lo considera su hombre de confianza.

Además, a través de Camilo Gómez, ‘Papá Pitufo’ habría conseguido contactos clave dentro del Gobierno, así como información reservada sobre movimientos oficiales y el avance de las investigaciones en su contra.

Hay que recordr que hace más de una década, durante la Alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro, hoy presidente de la República, Camilo Gómez fue nombrado director del Instituto para la Economía Social (IPES). Posteriormente, fue vinculado al hermano del mandatario, Juan Fernando Petro.

El entonces director de la Dian, Juan Carlos Reyes, aseguró hace algunos meses que Gómez lo visitó en su despacho junto a William Castellanos, exjefe de seguridad de Petro, para solicitar la Dirección de Aduanas para este último.

“Andrés, secretario del presidente, es amigo del señor llamado Víctor, quien llama a Diego Marín como padrino y se ha enterado de muchas cosas por parte de este señor, de la señora fiscal, de procesos contra Marín”, indicó el infiltrado ante la Fiscalía.

Pese a las grabaciones y el material probatorio, Camilo Gómez nunca fue requerido por las autoridades. Incluso, un grupo de policías vinculados a ‘Papá Pitufo’ quedó en libertad por vencimiento de términos.