Blu Radio  / Judicial  / Candidato al Senado sería la "mano derecha" de 'Papá Pitufo', zar del contrabando: audios y videos

Candidato al Senado sería la "mano derecha" de 'Papá Pitufo', zar del contrabando: audios y videos

La relación entre Papá Pitufo y el candidato al Senado es estrecha y está documentada desde hace más de dos años. En uno de los videos se les ve ingresando a un hotel en Cartagena; en otro, aparecen en un apartamento de Marín.

Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

