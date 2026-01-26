Racha de accidentes en Santander dejó dos muertos y seis heridos durante el fin de semana

Una serie de accidentes de tránsito registrados en diferentes corredores viales y zonas urbanas del departamento de Santander dejó como saldo dos personas fallecidas y seis más heridas.

Uno de los hechos más graves ocurrió en la vía San Gil–Charalá, en el sector Palmita, vereda El Moral, donde el conductor de una motocicleta perdió el control del vehículo y terminó chocando con una alcantarilla ubicada en una cuneta.

En el lugar falleció Wilker José Vivianco, de 24 años, quien se dedicaba a la agricultura, mientras que otra persona resultó herida y fue trasladada al Hospital de San Gil.

Otro accidente mortal se presentó en la vía San Gil–Bucaramanga, donde un motociclista chocó con una buseta. La víctima fue identificada como Wilfran Daza, quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, pero murió debido a la gravedad de las lesiones.



En la capital santandereana se reportó una colisión entre un vehículo particular y un taxi en la calle 34 con carrera 22. Tras el impacto, el conductor del automóvil habría abandonado el lugar, por lo que las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, en el sector de La Gitanilla, antes de llegar a la intersección conocida como la Y que conduce hacia Acapulco, un vehículo terminó volcado sobre la vía.

Otro siniestro se registró en la carrera novena con calle 45, Bucaramanga, donde un bus de servicio público colisionó con una motocicleta, cuyo conductor resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.

También se reportó un accidente en la entrada al barrio Villa Mercedes, en el que resultó involucrado un motociclista, quien sufrió lesiones y recibió atención médica.

En la Troncal del Magdalena Medio, a la altura del puente de Puerto Araujo, dos tractomulas colisionaron, provocando el cierre total de este importante corredor vial. Uno de los conductores resultó lesionado, aunque logró salir por sus propios medios. Las autoridades de tránsito y los organismos de emergencia atendieron la emergencia y avanzan en las investigaciones para determinar las causas del choque.

Finalmente, en la vía paralela, entra Bucaramanga y Floridablanca, se presentó otro accidente en el que una mujer resultó gravemente herida tras colisionar con una buseta. La víctima fue auxiliada por los organismos de socorro y trasladada a un centro asistencial.

Las autoridades reiteraron el llamado a conductores y motociclistas a respetar las normas de tránsito y extremar las medidas de precaución.