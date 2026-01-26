En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Mineápolis
Guerra arancelaria con Ecuador
Papá Pitufo
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Racha de accidentes en Santander dejó dos muertos y seis heridos durante el fin de semana

Racha de accidentes en Santander dejó dos muertos y seis heridos durante el fin de semana

Las autoridades de tránsito en Santander están en alerta ante la ola de accidente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad