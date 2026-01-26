Al menos 104 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó este domingo que ha verificado al menos 104 nuevas excarcelaciones en las últimas horas en el país, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de enero.

"Hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy", publicó en X el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, quien indicó que la cifra se actualizó a las 20:00 hora local (00:00 GMT).

Romero aseguró que siguen verificando "otras excarcelaciones", sin ahondar en detalles.

"Sería ideal -añadió en su mensaje- que el gobierno publique listas de excarcelaciones".



Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, indicó en X que este conteo "sigue sin ser definitivo".

"Puede aumentar mientras revisamos más casos", añadió.

Más temprano, ambos habían reportado la verificación de al menos 80 excarcelaciones.

Consultado por EFE, Himiob indicó entonces que desde la madrugada de este domingo "se está dando un número importante de excarcelaciones".

Asimismo, en una publicación en X, reportó "con gran alegría" la excarcelación del abogado voluntario de Foro Penal Kenny Tejeda Jiménez, quien, aseguró, "estuvo arbitrariamente detenido" desde el 2 de agosto de 2024 y se encontraba encarcelado en la cárcel conocida como Tocorón, en el estado Aragua (norte).

Himiob también confirmó a EFE la excarcelación de Carla Da Silva, una de las acusadas por un ataque marítimo frustrado en mayo de 2020 y conocido como 'Operación Gedeón', por la cual el Ejecutivo señaló a la oposición de pretender una invasión militar dirigida por Estados Unidos.

Este domingo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó sobre la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, quien había sido sentenciado a 15 años de prisión, pero cuya condena fue anulada esta semana por una corte de apelaciones.

Estas excarcelaciones ocurren en medio de un proceso anunciado el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien informó sobre un "número importante" de liberaciones en el país, sin precisar identidades, cantidad ni condiciones de estas medidas.

La mandataria encargada afirmó este viernes que 626 personas han sido liberadas en el país.

La ONG Foro Penal había verificado 156 excarcelaciones hasta el viernes.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, informó en X que ha verificado 258 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este domingo, mientras que -añadió- quedan más de 854 presos políticos encarcelados.