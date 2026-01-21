En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Estados Unidos cifra en 1.000 los presos políticos en Venezuela y pide su liberación

Estados Unidos cifra en 1.000 los presos políticos en Venezuela y pide su liberación

"Aproximadamente 1.000 personas permanecen injustamente detenidas. Estados Unidos insta a la liberación incondicional de todos los presos políticos injustamente detenidos", afirmó el embajador estadounidense Leandro Rizzuto.

ONG denuncia "aislamiento y condiciones inhumanas" de 58 presos políticos en la cárcel Tocorón de Venezuela
ONG denuncia "aislamiento y condiciones inhumanas" de 58 presos políticos en la cárcel Tocorón de Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

