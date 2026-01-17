“Juegan con el dolor de las familias”: ONG critica opacidad en liberación de presos en Venezuela

Los primeros días de enero han dado de qué hablar, luego de la captura de Nicolás Maduro, un hecho que dio un giro al panorama geopolítico del vecino país. Ante este escenario, lo primero que se esperaba era la liberación de presos políticos, lo que amplió la expectativa para cientos de familias venezolanas, tras el aparente fin del régimen.

Muchos pensaron que este sería el cierre de una larga pesadilla. Sin embargo, la realidad ha sido otra: un proceso lento, confuso y marcado por la falta de información oficial del gobierno venezolano. Así lo advirtió Diego Casanova, representante del Comité por la Libertad de Presos Políticos de Venezuela, durante una entrevista en El Radar este 17 de enero de 2026. Con cifras en mano, Casanova aseguró que la distancia entre lo anunciado y lo verificado es considerable. “Ellos hablaron de más de 112 excarcelaciones, pero nosotros hasta ayer solo pudimos confirmar 89”, afirmó.



¿Cuántos presos políticos han sido liberados realmente en Venezuela?

Según explicó Casanova, antes de los anuncios oficiales el comité tenía registrados cerca de 1.345 presos políticos. Desde el 8 de enero, fecha en la que se habló de una liberación masiva, la cifra confirmada sigue siendo mínima frente a la magnitud del problema.

“La opacidad ha sido total”, sostuvo. “No publican listas oficiales, no dicen nombres, no explican criterios. Eso genera más ansiedad en las familias”. Para la ONG, la ausencia de información clara no es un detalle menor, sino un elemento central de la crisis.

Opacidad y cifras infladas, según las ONG

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista fue cuando Casanova señaló que el proceso parece alimentarse del sufrimiento de los familiares. “Lo que se ha evidenciado claramente es la indiferencia del Estado y que pareciera conseguir en la angustia, en el dolor y en el sufrimiento de las víctimas un rédito político”, dijo.

Además, el comité ha recibido nuevos reportes de personas detenidas por mensajes privados, publicaciones en redes sociales o simples opiniones. “Han llegado familiares desesperados que no sabían siquiera dónde estaban sus seres queridos”, relató.



Familias de presos políticos siguen esperando afuera de las cárceles

Mientras tanto, la escena se repite frente a varios centros de reclusión: familias acampando, en vigilia permanente, esperando un nombre, una llamada o una salida que no llega. “La gente espera con ansia la liberación”, explicó Casanova, quien denunció que muchas personas llevan días sin dormir ni alimentarse bien.

Para la ONG, no existen excusas jurídicas que justifiquen la demora. “Todos están presos sin debido proceso”, sentenció. En este punto, el reloj sigue corriendo y las familias sienten que, una vez más, el poder juega con su esperanza.