Sellan tres hoteles de Bucaramanga por falta de higiene: no pasaron las pruebas sanitarias

En una acción orientada a restablecer el principio de autoridad y garantizar la seguridad de propios y visitantes, la Alcaldía de Bucaramanga, bajo la dirección de la Secretaría del Interior, ejecutó en las últimas horas el sellamiento de tres establecimientos de alojamiento en el sector céntrico.

Esta intervención se enmarca en un plan de choque contra la informalidad y el incumplimiento de las normas mínimas de funcionamiento, factores que han venido afectando la percepción de orden en el corazón de la capital santandereana.

El secretario del Interior, Luis Alfonso Pinto, fue el encargado de confirmar la medida, explicando que estos cierres no son producto del azar ni de una persecución al gremio, sino el resultado de un proceso de seguimiento donde los propietarios ignoraron reiteradas advertencias. "Estamos del lado de los comerciantes y de los empresarios, pero necesitamos que cumplan con la normatividad para poder ejercer control sobre las actividades y servicios que se le brindan a la comunidad", señaló el funcionario, subrayando que la formalidad es el único camino para una reactivación económica segura.

Las falencias detectadas por el equipo de control urbano son alarmantes. Entre las causas más comunes para el sellamiento se encuentran la falta de permisos vigentes del Cuerpo de Bomberos, la ausencia de certificados de uso de suelo y otros requisitos administrativos de carácter obligatorio.



No obstante, el componente más crítico fue el sanitario; la Secretaría de Salud debió proceder con cierres parciales de las áreas de hospedaje al evidenciar condiciones higiénicas deplorables que vulneran la dignidad y la salud de los usuarios. Según los informes técnicos, estos hoteles no cumplían con los estándares básicos para la convivencia humana.

La jornada no estuvo libre de incidentes. Durante la diligencia en uno de los establecimientos, se registró un altercado con una ciudadana extranjera que terminó en un caso de irrespeto a la autoridad, lo que obligó a la intervención de la Policía Metropolitana para restablecer el orden.

Finalmente, la administración municipal advirtió que estos operativos se intensificarán en puntos estratégicos del centro, haciendo un llamado enérgico a los hoteleros para que regularicen su situación documental y sanitaria, evitando así sanciones que no solo afectan su patrimonio, sino la imagen turística de la “Ciudad Bonita”.