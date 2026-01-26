Grave accidente en la Autopista Norte en Bogotá deja un muerto

Un fatal accidente registrado durante la madrugada de este lunes mantiene cerrada la Autopista Norte, en sentido Bogotá–Chía, a la altura de la calle 195, cerca del centro comercial San Andresito. Según informaron las autoridades, el siniestro ocurrió cerca de las 2:00 a.m., cuando un peatón fue atropellado por un camión que transitaba por la zona.

El impacto fue de tal magnitud que la persona perdió la vida de inmediato. Unidades de criminalística de la Policía de Tránsito adelantan el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias para establecer las causas exactas del hecho. Por ahora, no se ha revelado la identidad de la víctima.

Hacia las 2:08 a.m., la cuenta oficial de la Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó el siniestro en sus redes sociales, indicando: “Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, entre camión y peatón en la Autonorte con calle 195, sentido sur–norte. Ambulancia y personal de la concesión en el punto. @TransitoBta y grupo de criminalística en desplazamiento”.

Accidente Autopista Norte Foto suministrada

El cierre total de la vía en este sector genró congestión en las primeras horas del día para los conductores que se desplazaban hacia el norte de la capital. Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas como la carrera Séptima o la vía Suba–Cota mientras se retiran los vehículos involucrados y se habilita nuevamente el paso.



El siniestro se suma a otros registrados recientemente en corredores del norte de la ciudad, lo que ha encendido las alertas sobre la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y seguridad vial en esta zona metropolitana.

