Habla familia de menor de 9 años hallado sin vida en Bogotá junto a su padre: "Problemas delicados"

Bogotá continúa conmocionada tras confirmarse el hallazgo sin vida de Adrián Mathías Pinzón Calvo, un niño de 9 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 17 de enero en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital.

En la madrugada del 22 de enero las autoridades localizaron los cuerpos del menor y de su padre, Marco Antonio Pinzón, en inmediaciones de la iglesia de Los Laches, en Bogotá. El procedimiento fue realizado por unidades de la Fiscalía General de la Nación y del CTI, que acordonaron la zona y adelantaron el respectivo levantamiento e identificación de los cuerpos.

Esta sería la hipótesis de la muerte de un menor de 9 años junto a su padre en Bogotá Foto: El Espectador

La desaparición del niño había sido reportada luego de que saliera de su vivienda en el sector de Lucero Bajo, tras un permiso concedido por su custodia legal. Desde ese momento, no se volvió a tener comunicación con ninguno de los dos, ya que sus teléfonos celulares permanecieron apagados durante varios días, situación que activó los protocolos de búsqueda.

Las autoridades manejan como hipótesis principal un caso de homicidio de Marco Antonio al menor, seguido de suicidio.



En entrevista con el diario El Tiempo, la familia de Adrián había revelado duros detalles sobre el hombre y amenazas previas. “Él regresó de Estados Unidos en noviembre con problemas psiquiátricos muy delicados. Por esa razón fue internado y desde entonces el niño quedó bajo nuestro cuidado”, dijo Daniela, la tía del menor.

Foto: Pexels.

Según narró la mujer, Adrián vivía con ella. “Él decía que quería recuperar el tiempo perdido, que sentía que el niño ya se había olvidado de él", por eso la mujer accedió a que se vieran. Tras estar horas en un parque, aseguró, el hombre le quitó el celular al menor y lo apagó.

"En la noche ya no supimos nada más de ellos. Después, el teléfono apareció bloqueado". Posteriormente, el hombre habría enviado mensajes de amenazas a la madre, afirmando que le haría daño al niño. Presuntamente, uno de los mensajes tenía imágenes de un arma de fuego.

Publicidad

El medio aseguró que, presuntamente, el hombre habría hecho una videollamada a la madre afirmando que iba a matar a Adrián. Por ahora, el hecho continúa en etapa de investigación y que serán los análisis forenses y judiciales los que determinen con precisión lo ocurrido.