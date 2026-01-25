En vivo
Habla familia de menor de 9 años hallado sin vida en Bogotá junto a su padre: "Problemas delicados"

Las autoridades manejan como hipótesis principal un caso de homicidio de Marco Antonio al menor de 9 años, Adrián Mathías Pinzón Calvo, seguido de su suicidio.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

