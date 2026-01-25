En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Encuentran cuerpo sin vida de reconocido influencer en el bosque: “Lo traicionó alguien"

Encuentran cuerpo sin vida de reconocido influencer en el bosque: “Lo traicionó alguien"

Las autoridades revelaron que la víctima, quien contaba con más de un millón de seguidores en TikTok, presentaba múltiples heridas causadas por arma blanca y golpes contundentes.

Encuentran cuerpo sin vida de reconocido influencer en el bosque: “Lo traicionó alguien"
Encuentran cuerpo sin vida de reconocido influencer en el bosque: “Lo traicionó alguien"
Foto: Freepik / Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad