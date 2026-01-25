Encuentran cuerpo sin vida de reconocido influencer en el bosque: “Lo traicionó alguien"

Organizaciones defensoras de derechos humanos en el sudeste asiático expresaron su conmoción tras conocerse el asesinato de Ko Tin Zaw Htwe, influencer de 25 años conocido en redes sociales como Irrawaddy Ma. El joven, residente en Tailandia, fue hallado sin vida el pasado 20 de enero en una zona boscosa del distrito de Mae Sot, al norte del país.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, Htwe había sido reportado como desaparecido dos días antes, luego de salir de su vivienda tras recibir una llamada de auxilio de una persona desconocida. Su cuerpo fue encontrado bajo un árbol, en la aldea de Pha Thong, en lo que la Policía describió como una escena de alta violencia.

El coronel Rang Dawadung, portavoz de la Policía local, indicó en el medio Clarín que la víctima presentaba múltiples heridas causadas por arma blanca y golpes contundentes. Aunque en un inicio se consideró el robo como principal hipótesis, debido a la desaparición de joyas y su teléfono celular, el hallazgo de alimentos y botellas de cerveza en el lugar llevó a los investigadores a pensar que el encuentro habría comenzado posiblemente con personas de su entorno cercano.

“Cuando llegamos al lugar, descubrimos al joven Htwe fallecido, con signos evidentes de lucha compatibles con una escena del crimen", indicó Dawadung.



Las autoridades tailandesas calificaron el caso como un “homicidio selectivo”, al considerar que pudo haber existido premeditación. Hasta el momento, se ha confirmado la captura de un sospechoso, mientras continúan los operativos para ubicar a otras dos personas que habrían participado en el crimen.

No se descarta que el asesinato esté relacionado con un crimen de odio o "la traición de alguien de su círculo de amistades", según Clarín, debido al rol visible de Htwe como referente de la comunidad LGBTQ+ en Myanmar y su activismo en favor de la libertad de expresión.

Ko Tin Zaw Htwe contaba con más de un millón de seguidores en TikTok y cerca de 25 millones de me gusta, donde compartía contenido sobre moda, baile y su vida familiar.