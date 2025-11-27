Paisita Día resultado del último sorteo hoy jueves 27 de noviembre de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen a diario el sorteo con la esperanza de acertar el número ganador. Para muchos, este juego no es solo una apuesta, sino una tradición cargada de expectativa, emoción y un toque de ilusión que se repite cada jornada.

Número ganador de Paisita Día hoy, jueves 27 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 27 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día cuenta con un horario fijo que ha fortalecido la confianza de sus jugadores en todo el país:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

La puntualidad de estos sorteos convierte cada jornada en un encuentro habitual con la suerte, seguido por miles de colombianos que esperan el resultado con entusiasmo.

Modalidades de juego

Uno de los factores que explican el éxito del Paisita Día es su variedad de modalidades, diseñadas para ajustarse a diferentes estilos de juego y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden aparecer en cualquier orden.

3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Esta diversidad permite que tanto jugadores expertos como principiantes disfruten de un formato dinámico, flexible y accesible.

Valor de las apuestas

El Paisita Día también resalta por su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar sin comprometer grandes sumas de dinero.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto autorizado con los siguientes documentos:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con su mezcla de tradición, seguridad y emoción, el Paisita Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos de Colombia, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar en grande y ganar.