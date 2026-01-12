Paisita Día resultado del último sorteo hoy, lunes festivo 12 de enero de 2026

El Chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia. Su nombre es un homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y sus sorteos oficiales son transmitidos diariamente a través del canal regional Teleantioquia.

Este juego se destaca por su dinámica sencilla y accesible, lo que lo convierte en una opción popular entre los apostadores. Se puede participar con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, eligiendo una serie de números que deben coincidir en el mismo orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador del Chance Paisita Día hoy, lunes festivo 12 de enero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 12 de enero de 2026 es el 2787 -7. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador: 2787

Dos últimas cifras: 87

Tres últimas cifras: 787

La quinta: 7

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 12 de enero de 2026 es el 2787 -7.

Desde el año 2025, el Chance Paisita Día incorporó una novedad: la posibilidad de jugar una “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las ganancias siempre y cuando se acierte de manera simultánea junto con las demás cifras seleccionadas.



¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Chance Paisita Día se realiza todos los días del año, con horarios establecidos que facilitan a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados a tiempo:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

¿Cómo se juega el chance?

El Chance Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con premios definidos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto, experiencia y expectativas de premio.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio del Chance Paisita Día depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos que son obligatorios en todos los casos.



Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):