Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes festivo 3 de noviembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen con entusiasmo cada sorteo.

Más que una simple apuesta, este juego se ha convertido en una tradición llena de esperanza, que mantiene viva la emoción de quienes confían en cambiar su destino en cuestión de segundos.

Número ganador de Paisita Día hoy, lunes festivo 3 de noviembre

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes festivo 3 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día cuenta con un horario fijo que ha contribuido a fortalecer una comunidad fiel de jugadores en todo el país. Los sorteos se realizan de la siguiente manera:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta constancia convierte cada sorteo en una cita diaria con la suerte, esperada con ilusión por los seguidores que sintonizan la transmisión con la esperanza de ver su número ganador.



Modalidades de juego

El éxito del Paisita Día radica en la variedad de sus modalidades, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada opción brinda oportunidades únicas de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a estas alternativas, el Paisita Día se mantiene como un juego dinámico y atractivo, ideal tanto para los apostadores con experiencia como para quienes dan sus primeros pasos en el mundo del chance.



Valor de las apuestas

Una de las grandes ventajas del Paisita Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona pueda participar sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero.

Este equilibrio entre emoción y economía ha convertido al juego en una opción muy popular entre los colombianos.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un trámite rápido, sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:

