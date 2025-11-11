Paisita Día resultado del último sorteo hoy martes 11 de noviembre de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos y queridos en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Cada jornada, miles de jugadores esperan con entusiasmo el momento del sorteo, con la esperanza de ver su número ganador y cambiar su destino en cuestión de segundos.

Más allá de una simple apuesta, este juego representa una tradición llena de emoción, esperanza y fe, que se ha ganado el corazón de los colombianos y forma parte de su rutina diaria.

Número ganador de Paisita Día hoy, martes 11 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 11 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día mantiene un horario fijo que ha fortalecido la fidelidad de su comunidad de jugadores en todo el país:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta puntualidad ha convertido al sorteo en una cita diaria con la suerte, seguida por miles de personas que sintonizan la transmisión para conocer el número ganador del día.



Modalidades de juego

El éxito del Paisita Día radica en la variedad de sus modalidades, diseñadas para ofrecer diferentes formas de ganar según el gusto y presupuesto de cada jugador:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a estas opciones, el juego se mantiene dinámico, accesible y emocionante, ideal tanto para apostadores experimentados como para quienes apenas se inician en el mundo del chance.



Valor de las apuestas

Una de las mayores ventajas del Paisita Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona disfrute la emoción del azar sin necesidad de gastar grandes sumas.

Este equilibrio entre tradición, emoción y facilidad ha mantenido al Paisita Día entre los juegos favoritos de los colombianos.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es rápido, seguro y muy sencillo. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio (expresado en UVT – Unidad de Valor Tributario), se aplican estos requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de confianza, tradición y emoción, el Paisita Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, ofreciendo cada jornada una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.