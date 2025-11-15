Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 15 de noviembre de 2025

Publicidad
El Paisita Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares del país, especialmente en Antioquia, donde miles de jugadores siguen fielmente cada sorteo con la esperanza de acertar el número ganador.
Para muchos colombianos, este chance es más que una apuesta: es una tradición diaria cargada de emoción, optimismo y expectativa. Vea el sorteo ene vivo aquí:
El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 15 de noviembre de 2025 es el 0180 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Paisita Día mantiene un horario estable que se ha vuelto parte de la rutina de cientos de miles de personas en todo el país. Los sorteos se realizan así:
Este horario fijo ha consolidado al juego como una cita diaria con la suerte, seguida tanto por jugadores habituales como por quienes buscan una oportunidad de ganar de forma sencilla y accesible.
Una de las razones del éxito del Paisita Día es su variedad de modalidades, pensadas para ofrecer distintas formas de participar según los gustos y presupuestos:
Esta diversidad permite que tanto jugadores experimentados como principiantes encuentren una modalidad que se ajuste a sus preferencias.
El Paisita Día destaca también por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita que cualquier persona participe sin necesidad de realizar grandes inversiones.
El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es sencillo y seguro. En un punto autorizado, el ganador debe presentar:
Dependiendo del valor del premio en UVT, se solicitan requisitos adicionales:
Con su mezcla de tradición, accesibilidad y emoción, el Paisita Día sigue siendo uno de los juegos de azar más emblemáticos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar y ganar.