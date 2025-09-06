Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

El Paisita Día es uno de los chances más tradicionales de Colombia, especialmente popular en Antioquia.

Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, y gracias a sus transmisiones en vivo por Teleantioquia, se ha consolidado como un juego con fuerte arraigo cultural en la región. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 6 de septiembre de 2025 es el 2861 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 2861

Dos últimas cifras: 61

Tres últimas cifras: 861

La quinta: 1

Desde 2025, los jugadores pueden incluir la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de obtener premios si coincide con las cifras apostadas.



Horario de juego

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días de la semana:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Modalidades de apuesta

El Paisita Día ofrece distintas formas de jugar, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o "uña": acertar la última cifra del sorteo.

Valor de las apuestas

El juego permite participar con montos adaptables a todos los presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $25.000 pesos

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Paisita Día, los jugadores deben presentar documentos básicos y, según el monto, cumplir requisitos adicionales:

Documentos fundamentales:



Tiquete original, en buen estado y sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

solo se requieren los documentos fundamentales. Entre 48 y 181 UVT: además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: se solicita también una certificación bancaria vigente (máximo 30 días, a nombre del ganador). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Paisita Día continúa siendo una tradición en Antioquia y una de las opciones más emocionantes para los amantes del chance en Colombia.