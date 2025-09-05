Paisita Día resultado hoy viernes 5 de septiembre de 2025

El Paisita Día es uno de los chances más tradicionales de Colombia y goza de gran popularidad en Antioquia.

Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, y gracias a sus transmisiones en vivo por Teleantioquia, se ha consolidado como un juego con fuerte arraigo cultural en la región. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 5 de septiembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el 2025, el juego cuenta con la opción de la quinta balota, un número adicional que brinda mayores oportunidades de obtener premios si coincide con las cifras apostadas.



¿A qué hora juega el Paisita Día?

El sorteo se realiza todos los días de la semana en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Cómo se juega el Paisita Día

Este chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, adaptadas a las preferencias de cada jugador y con premios variables según el número de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: acertar la última cifra.

Valor de las apuestas

Los jugadores pueden participar con montos flexibles:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

¿Cómo reclamar un premio del Paisita Día?

El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero siempre será necesario presentar los siguientes documentos básicos:



Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el monto, se aplican requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (en el punto de venta).

documentos básicos + Formato SIPLAFT (en el punto de venta). Premios mayores a 182 UVT: además de lo anterior, una certificación bancaria vigente (máximo 30 días, a nombre del ganador). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo de hasta 8 días hábiles.

El Paisita Día sigue siendo una tradición en Antioquia y una de las alternativas más emocionantes para quienes disfrutan del chance en Colombia.