Paisita Día resultado del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

El Paisita Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen diariamente el sorteo con la ilusión de acertar el número ganador.
Para muchos, no se trata solo de una apuesta, sino de una tradición que reúne expectativa, emoción y un toque de esperanza.
El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 21 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Paisita Día mantiene un horario fijo que ha fortalecido la confianza y fidelidad de sus jugadores en todo el país:
Su puntualidad convierte cada sorteo en un encuentro diario con la suerte, seguido por miles de colombianos que esperan el resultado con entusiasmo.
Una de las razones del éxito del Paisita Día es la variedad de modalidades disponibles, pensadas para adaptarse a diferentes estilos de juego y presupuestos:
Gracias a esta diversidad, tanto jugadores experimentados como principiantes pueden disfrutar de un formato dinámico y accesible.
El Paisita Día también destaca por su accesibilidad económica. Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que cualquier persona participe sin necesidad de invertir grandes sumas.
Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso ágil y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado con:
Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se requieren algunos documentos adicionales:
Con su combinación de tradición, seguridad y emoción, el Paisita Día sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada jornada una nueva oportunidad para soñar y ganar.