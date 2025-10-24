Paisita Día resultado del último sorteo hoy viernes 24 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde mezcla la emoción de ganar con el orgullo por las tradiciones paisas.

Para muchos jugadores, este sorteo no es solo una apuesta, sino un ritual diario cargado de esperanza y la ilusión de transformar su suerte con un solo número. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 24 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene una programación estable que permite a los jugadores seguir cada sorteo con puntualidad y entusiasmo. Los horarios son los siguientes:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta regularidad ha convertido cada jornada en una cita diaria con la suerte, donde miles de personas esperan con expectativa el número que podría cambiarles el día.



Modalidades de juego

Uno de los mayores atractivos del Paisita Día es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para ofrecer múltiples formas de ganar. Cada opción se adapta a diferentes gustos y presupuestos, manteniendo la emoción en cada sorteo:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta diversidad, el Paisita Día se ha consolidado como un juego versátil, accesible y muy entretenido, ideal tanto para apostadores experimentados como para quienes prueban suerte por primera vez.



Valor de las apuestas

El Paisita Día es reconocido por ser económico y accesible. Los jugadores pueden apostar desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción abierta a todos los bolsillos.

Esta flexibilidad ha sido clave para su éxito, permitiendo que más personas disfruten de la emoción del juego sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso fácil, rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Paisita Día continúa consolidándose como una de las tradiciones más queridas de Antioquia, un juego que combina suerte, emoción y cultura popular, manteniendo viva la pasión por el chance en cada rincón del país.