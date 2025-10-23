Paisita Día resultado del último sorteo hoy jueves 23 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde combina emoción, tradición y orgullo regional.

Para muchos, este sorteo no es solo una apuesta, sino un ritual diario que reúne ilusión, esperanza y la posibilidad de transformar la suerte con un solo número. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 23 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene una programación estable que permite a los jugadores seguir el sorteo con puntualidad y emoción:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Estos horarios fijos hacen que cada jornada se convierta en una cita con la suerte, donde miles de apostadores están atentos al resultado que podría cambiar su día.



Modalidades de juego

Uno de los principales atractivos del Paisita Día es la variedad de modalidades disponibles, que se adaptan a todo tipo de jugadores y presupuestos. Cada opción ofrece una forma diferente de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta diversidad convierte al Paisita Día en un juego versátil, accesible y entretenido, ideal tanto para jugadores frecuentes como para quienes se animan a probar suerte de vez en cuando.



Valor de las apuestas

El Paisita Día destaca por ser un juego económico y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona participe sin necesidad de invertir grandes sumas. Gracias a esta flexibilidad, se ha mantenido como una opción popular entre quienes buscan una dosis diaria de emoción y esperanza.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Este proceso garantiza transparencia, confianza y seguridad, asegurando que cada premio sea entregado correctamente a los ganadores.