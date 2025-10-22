Paisita Día resultado del último sorteo hoy miércoles 22 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde representa una mezcla única de tradición, emoción y orgullo regional.

Para muchos, no se trata solo de un sorteo, sino de un ritual diario lleno de expectativa, en el que miles de jugadores siguen atentamente los resultados con la esperanza de acertar el número ganador y cambiar su destino.



Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 22 de octubre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 22 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene horarios fijos que permiten a los jugadores seguir cada sorteo con puntualidad y entusiasmo:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Estos horarios constantes aseguran que los participantes puedan conocer los resultados en tiempo real, convirtiendo cada día en una cita con la emoción y la posibilidad de ganar.



Modalidades de juego

Una de las razones por las que el Paisita Día ha ganado popularidad es su variedad de modalidades, pensadas para distintos estilos de juego y presupuestos. Entre las opciones disponibles están:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta diversidad convierte cada sorteo en una experiencia divertida y accesible, tanto para jugadores frecuentes como para quienes participan ocasionalmente.

Valor de las apuestas

El Paisita Día se caracteriza por ser un juego económico, accesible para todos los bolsillos. Las apuestas oscilan entre $500 y $25.000 pesos, lo que permite a cualquier persona disfrutar de la emoción del chance sin necesidad de invertir grandes sumas. Esto lo convierte en una opción ideal para quienes buscan entretenimiento responsable y sencillo.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio en el Paisita Día es un proceso seguro y confiable. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se requieren documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con este procedimiento, el Paisita Día garantiza transparencia y confianza, asegurando que cada entrega de premios se realice de manera correcta y segura para todos los jugadores.