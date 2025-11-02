Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 2 de noviembre de 2025

Nacido en el corazón de Antioquia, el sorteo Paisita Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos del país. Lo que comenzó como una simple oportunidad para tentar la suerte, hoy es un ritual que reúne a miles de colombianos cada noche. Con ilusión y expectativa, muchos esperan frente al televisor los resultados que podrían transformar su día a día.

Resultado del Paisita Noche - 2 de noviembre

En el sorteo del domingo 2 de noviembre de 2025, el número ganador fue: (en minutos)



Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

La quinta balota: una innovación que conquistó al público

El año 2025 marcó un hito importante en la historia del Paisita Noche. Con la llegada de la quinta balota, el sorteo presentó una de sus más grandes innovaciones, ganándose rápidamente el entusiasmo del público. Esta nueva modalidad no solo amplió las posibilidades de ganar, sino que también hizo que las transmisiones fueran más dinámicas y entretenidas.

Los jugadores han recibido con agrado esta actualización, destacando cómo el sorteo ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Con esta iniciativa, el Paisita Noche se mantiene como un espacio familiar, cercano y lleno de emoción, capaz de conectar con las nuevas generaciones que buscan diversión y esperanza en un mismo formato.



Al incorporar la quinta balota, el juego reafirma su compromiso con la tradición y la innovación, equilibrando el respeto por su historia con una visión moderna del entretenimiento popular en Colombia.



Horarios del sorteo Paisita Noche

La puntualidad y la constancia son parte del encanto del Paisita Noche. Cada emisión se ha convertido en un momento esperado por miles de hogares colombianos, un encuentro cotidiano donde la emoción y la suerte se entrelazan.

Horarios del sorteo Paisita Noche:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Cada noche, este tradicional sorteo ofrece un espacio para soñar. Entre comentarios, sonrisas y expectativas, miles de espectadores renuevan la esperanza de ver sus números en pantalla. Este ritual diario ha logrado que el Paisita Noche se mantenga vigente con el paso del tiempo, consolidándose como una parte esencial de la cultura popular antioqueña y colombiana.



¿Cómo participar en el Paisita Noche?

Participar en el Paisita Noche es sencillo, accesible y económico, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes desean probar su suerte. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona, sin importar su presupuesto, pueda sumarse a la emoción del juego.

Modalidades disponibles:

